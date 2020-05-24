Ülkelerine dönemeye yabancı öğrenciler Ramazan Bayramı'nda unutulmadı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) yöneticileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde okullarının kapanmasına rağmen ülkelerine dönemeyen yabancı öğrencileri evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) öğrenim gören yabancı öğrencilerin bir kısmı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta eğitim öğretime ara verilmesine rağmen Nkentte kalmayı tercih etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir evlerinde uzaktan eğitime katılan yabancı öğrenciler, Ramazan Bayramı'nda, Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki NUDER yöneticileri tarafından ziyaret edildi.

Öğrenciler, kendilerine içinde çikolata, kolonya, kuruyemiş bulunan hediye paketlerini veren dernek temsilcilerine bayram için hazırladıkları ülkelerine özgü tatlılardan ikram etti.

NUDER Başkanı Faruk Kahriman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerinden ve ailelerinden uzakta olan öğrencileri yalnız bırakmamak adına etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Yabancı öğrencilerin mezun olup ülkelerine döndüğüne Türkiye ile kendi ülkeleri arasında birer köprü görevi üstlendiğini kaydeden Kahriman, "Ramazan Bayramı'nda, evlerinde kalan uluslararası öğrencilerimiz kendilerini yalnız hissetmesin düşüncesiyle ziyaretlerde bulunuyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Türkiye'nin birer fahri temsilcisi konumunda oluyorlar. Birçoğu mezuniyet sonrası ülkelerinde bakan, müsteşar gibi makamlara gelebiliyor. Biz de dernek olarak aramızdaki dostluğu kuvvetlendirmek için çalışıyoruz." dedi.

Afgan öğrenci Shekibullah İbadi ise fakültelerinin kapanmasına rağmen uzaktan eğitimin devam ettiği bu süreçte ülkesinde internet imkanının zayıf olması nedeniyle Türkiye'de kalmayı tercih ettiğini söyledi.

İbadi, "Türkiye'de eğitim görmekten dolayı çok mutluyum. Burada üniversite okumak bizim için gurur verici. İlk geldiğimizde biraz zorluk çektik, kimseyi tanımıyorduk ama zamanla dostlarımız arttı. Kendimizi ülkemizde gibi hissediyoruz. Türk arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Özbekistanlı Arslan Kerim de uzun süredir evden dışarı çıkmadan Ramazan Bayramı'na ulaştıklarını, koronavirüs ile mücadele sürecinin bir an önce sona ererek normal yaşama dönülmesini umut ettiğini dile getirdi.

