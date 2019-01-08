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Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararıyla 800 milyar sterline(1 trilyon dolar) yakın varlığın İngiltere'den çıkarak AB ülkelerindeki diğer finans merkezlerine geçeceği belirtiliyor.

08 Ocak 2019 Salı 10:32
Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor

EY (Ernst & Young) adıyla bilinen danışmanlık şirketinin finansal hizmetler başkanı Omar Ali, "Bir anlaşma sağlayamadan 29 Mart'a ne kadar yaklaşırsak, (İngiltere'den) o kadar çok varlık çıkacak ve çalışanlar ya yer değiştirecek ya da yerel olarak istihdam edilecek" dedi.

İngiltere, Brexit'in gerçekleşeceği tarihte AB ile bağlarının bir düzenleme yapılmadan kesilmesini önleyecek anlaşmayı henüz onaylamadı. Parlamento bu anlaşmayı gelecek hafta oylayacak ancak kabul edip etmeyeceği bilinmiyor.

800 milyar sterlin ülkeden çıkacak

EY'nin en son tahminine göre İngiltere'nin 8 trilyon sterlinlik bankacılık sektörünün küçük bir bölümü olan 800 milyar sterlin değerinde varlık ülkeden çıkacak.

EY, 2016 yılı Haziran ayında yapılan referandumla AB'den çıkma kararı vermiş olan İngiltere'de 222 finans şirketinin Brexit hazırlıklarını izliyor. EY, Kasım 2018 itibariyle yaptığı son değerlendirmede 80 şirketin varlıklarını ve personelini bir AB merkezine taşımayı düşündüğünü ya da buna karar vermiş olduğunu belirtti.

Almanya'da Frankfurt finans merkezinin promosyonunu yapan Frankfurt Main Finance şirketi, büyük bölümü bu çeyrekte olmak üzere, 750-800 milyar euroluk varlığın Frankfurt'a taşınmasını beklediğini açıkladı.

EY, Brexit durumunda finansal hizmet şirketlerinin diğer Avrupa ülkelerinde 2,000 kadar yeni pozisyon belirlediklerini ve en gözde merkezlerin Dublin, Lüksemburg, Frankfurt ve Paris olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'taki finans pozisyonlarından yüz binlercesinin AB'ye kaçacağı beklentileri ise gerçekleşmedi. İngiltere Merkez Bankası 29 Mart tarihine kadar 4,000 pozisyonun İngiltere'den çıkmış olacağını tahmin ediyor.

Ali, "Bazı pozisyonlar elbette İngiltere'den çıkacak ancak şirketler sadece en gerekli olan memurlarını gönderiyorlar ve taşınma giderlerini göz önüne alarak, diğer çalışanlarını yerel olarak istihdam etmeyi tercih ediyorlar" dedi.

EY, anlaşmasız Brexit gerçekleşirse, şu ana kadar görülen yer değiştirmelerin, "sadece buzdağının tepesi" olacağını da belirtti.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:32
  1. BREXİT
  2. Avrupa Birliği

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  • hasanhasan13 dk önce
    reyisiniz borç verir, imf istemiş ya bu da tamam demiş sorun değil veririz

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