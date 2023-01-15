Ülkeden doğal gaz fışkırıyor ama kaloriferleri yakamıyorlar

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi, Batı'yı olumsuz etkiledi..

Yaptırımlar nedeniyle Rusya, Avrupa ülkelerine doğalgaz akışını kesmişti.

Kışı soğuk geçiren ülkelere İran da eklendi..

Ancak İran'daki durum enerji krizinden değil, teknik yetersizliklerden..

Başkent Tahran'da valilik kamu çalışanlarını uyardı.

Yapılan açıklamada binada bulunan kaloriferlerin yakılmayacağı belirtilerek çalışanlardan kalın giyinilmesi istendi.

Ayrıca İran'ın 5 eyaletinde devlet daireleri, okullar ve üniversiteler doğal gaz arzında yaşanılan sıkıntı nedeniyle tatil edildi.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) 2021 raporuna göre; Rusya 47 trilyon metreküple dünyada kanıtlanmış en fazla doğal gaz rezervine sahip iken, İran 34 trilyon metreküple ikinci ülke konumunda.

Dünyanın kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin yüzde 17'sini elinde bulunduran İran, büyük gaz sahalarını geliştirecek yatırımlara ihtiyaç duyuyor.

Ancak ABD'nin tek taraflı yaptırımları Avrupalı şirketlerin bu bu ülkeyle herhangi bir ticari anlaşma yapmasını engelliyor..