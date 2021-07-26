Ülkede toplu kaçırma olayları eğitime ara verdirtti!

Nijerya’nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde silahlı grupların öğrencileri toplu olarak kaçırmalarının ardından eğitime 3 hafta ile ara verildi.

Nijerya’da silahlı gruplar, yatılı okullara baskın düzenlemeye ve öğrencileri toplu olarak kaçırmaya devam ediyor. Nijerya’nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde silahlı grupların okullara düzenlediği baskınlar ve artan toplu öğrenci kaçırma olayları sonrası eyalet genelinde eğitime 3 hafta ara verildi.

Kaduna Eyaleti Eğitim Müdürü Mohammed Makarfi yaptığı açıklamada, "Öğrencilerden üç hafta uzak durmalarını istedik, ardından üçüncü haftada durumu yeniden gözden geçirip halka ve öğrencilere bilgi vereceğiz" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir yetkili ise, okullardaki öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararın alındığını ifade etti.

Bu ayın başlarında Kaduna’daki Bethel Baptist Lisesi'ne düzenlenen baskında 100’den fazla öğrenci kaçırılmıştı. Kaçırılan öğrencilerden 28’i geçtiğimiz pazar günü serbest bırakılırken, 81 öğrencinin ise hala esir tutulduğu bildirildi. Bethel Baptist Lisesi’ndeki kaçırma olayı, geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana Nijerya’nın kuzeyindeki 10’uncu toplu kaçırma olayı oldu.