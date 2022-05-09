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Dünya Ülkede stoklar eriyor: ABD'de bebek maması bulunamıyor!
Dünya

Ülkede stoklar eriyor: ABD'de bebek maması bulunamıyor!

ABD aylardır yetersiz kalan bebek maması stokları ile mücadele ediyor. ABD’de üreticiler tam kapasite üretim yaptığını söylese de stoklar talepleri karşılamada yetersiz kalıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 15:16:00 -
Ülkede stoklar eriyor: ABD'de bebek maması bulunamıyor!

ABD’de aylardır bebek maması sıkıntısı yaşanıyor. Üreticiler tam kapasite üretim gerçekleştirmiş olsa da, stoklar mevcut talebi karşılamada yetersiz kalıyor. Ülkede şuan da 26 eyalette tedarik sıkıntısı yaşanıyor.

CNN International’da yer alan habere göre, ülke genelinde 2021’de başlayan bebek maması stok sorunu, yıllar içinde yükseldi ve şuan da 40 düzeyine yükseldi.

'Sorun Devam Edecek'

Datasembly CEO'su Ben Reich, "Bu sorun, tedarik zinciri sorunları, ürün geri çağırmaları ve tarihi enflasyonla birleşti." dedi ve pazarda en çok etkilenen ürünlerden biri olmaya devam edeceğini beklediklerini söyledi.

Sınır Getirildi

Target mağazaları temsilcisi ise, online satışlarda satın almalar için bebek maması alımlarını müşteri başına dört ürün ile sınırlama getirdiğini söyledi. Mağazalardan satın alımlarda ise herhangi bir sınırlama olmadığını açıkladı.

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