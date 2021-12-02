  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ülkede savaş uçağı düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu hayatını kaybetti
Dünya

Ülkede savaş uçağı düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu hayatını kaybetti

El Salvador Savunma Bakanı Merino Monroy’un oğlu Teğmen Gerardo Antonio Merino Marroqun’in görev uçuşu yaptığı sırada kontrolündeki savaş uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 23:48:00 - 2021-12-02 23:50:29

El Salvador Savunma Bakanı Merino Monroy’un oğlu Teğmen Gerardo Antonio Merino Marroqun’in görev uçuşu yaptığı sırada kontrolündeki savaş uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Savunma Bakanı'nın oğlu hayatını kaybetti

El Salvador’da savaş uçağı düştü. El Salvador Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Merino Monroy’un oğlu Teğmen Gerardo Antonio Merino Marroqun’in ülkenin kıyı bölgesinde görev uçuşu yaptığı sırada kontrolündeki savaş uçağının düştüğü ve kazada hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, uçağın La Paz bölgesindeki La Puntilla sahilinde denize düştüğü bilgisi verildi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakan Monroy’a taziyelerini iletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı
Dünya

Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı

İngiltere merkezli medya tetikçisi Reuters, sözde analizinde "Türkiye, sahip olmadığı parayı harcıyor" ifadelerine yer verdi.
Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Gezi finansörü Osman Kavala'nın Avrupalı dostlarından Türkiye kararı!
Dünya

Gezi finansörü Osman Kavala'nın Avrupalı dostlarından Türkiye kararı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Derhal serbest bırakılmalı" dediği Gezi finansörü Osman Kavala için bir araya gelen Avrupa Konseyi Bakan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay