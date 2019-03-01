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Ülkede salgın giderek artıyor! 112 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni yıldan itibaren meydana gelen kolera salgınında 112 kişi hayatını kaybetti.

01 Mart 2019 Cuma 20:15
Ülkede salgın giderek artıyor! 112 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ocak ayı başında patlak veren kolera salgınında 7 haftada 112 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KDC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin tamamında, 1 Ocak - 17 Şubat döneminde 4 bin 716 kolera vakası görüldü. Bu vakalardan 112'si ölümle sonuçlandı.

Ölümler artıyor

Ülkenin Yukarı Katanga, Haut Lomami, Tanganyika ve Güney Kivu eyaletlerinde her hafta 50'den fazla kolera vakası görüldü.

Kolera, KDC'de geçen yıl 900'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Ülkede 2017'de ise 55 bin kolera vakası görülürken, bunların bin 190'ı ölümle sonuçlandı.

KDC'de 1994'te Ruandalı göçmenlerin doğudaki Goma kentinden ülkeye girmesinin ardından patlak veren kolera salgınında resmi verilere göre 58 bin kişi yaşamını yitirmişti.

"Vibrio" isimli bakterinin ince bağırsaklarda parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:15
  1. Kongo
  2. kolera salgını

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