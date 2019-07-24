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Ülkede polis her 5 saatte bir kişiyi öldürüyor

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Brezilya'da "Suçlularla Mücadele" isimli operasyonlarda, polis müdahalesi nedeniyle her 5 saatte bir kişi ölüyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:40
Ülkede polis her 5 saatte bir kişiyi öldürüyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro Eyaleti'nde polis operasyonlarında her 5 saatte bir kişi hayatını kaybediyor.

ANSA'nın haberinde, Rio de Janeiro Eyaleti polisinin "Suçlularla Mücadele" isimli operasyonlarında, polis müdahalesi nedeniyle her 5 saatte bir kişinin öldüğü bildirildi.

Şüpheli ölümler arttı

Buna göre, yılbaşından bu yana polis müdahalesinde ölenlerin sayısı 881'e ulaştı.

Haberde, kolluk kuvvetlerinin operasyonlarında, şüpheli ölümlerin sayısının geçen yıla göre yüzde 14,5 arttığı, buna karşın çetelerin neden olduğu ölümlerin ise azaldığı belirtildi.

Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel, son rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada, eyalette çetelere ve uyuşturucu kartellerine "savaş" açtıklarına dikkati çekerek, mücadaleye devam edeceklerini söyledi.

Şiddet olaylarında ölüm oranı azaldı

Vali Witzel, Kamu Güvenlik Enstitüsünün verilerine göre, suçluların neden olduğu şiddet olaylarında ölü sayısının geçen yıla oranla yüzde 22,6 düşerek, 2 bin 83'e gerilediğinin altını çizdi.

Organize suçlarla sıkı mücadelenin Rio'yu daha güvenli hale getirdiğini vurgulayan Witzel, "Hükümetin aldığı önlemler sayesinde artan operasyonel kabiliyetimiz, çetelere karşı mücadelemizi pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Siyaset Bilimci Joao Trajano Sento ise polis müdahalesiyle ölümlerin artmasının endişe verici olduğuna değinerek, "Devletin, güvenliğin sağlayıcısı olmaktan çıkıp şiddeti teşvik etmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Suçlular, polisin ve hükümetin sınırlarını zorluyor"

Rio de Janeiro Valisi Witzel, 17 Temmuz'daki açıklamasında da operasyonlarda polis tarafından öldürülenlerin sayısındaki artışın normal olduğunu ve kendi yöneticiliği boyunca bu sayının muhtemelen artmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

Polisin öldürdüğü kişi sayısının yüksek olmasını, özellikle uyuşturucu kartellerine karşı verilen mücadeleye bağlayan Witzel, "Bir çatışma içindeyiz ve suçlular, polisin ve hükümetin sınırlarını zorluyor." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:40
  1. Rio de Janeiro Eyaleti
  2. Suçlularla Mücadele
  3. ANSA
  4. polis müdahalesi
  5. Rio de Janeiro Valisi Wilson Witzel
  6. Kamu Güvenlik Enstitüsü
  7. Siyaset Bilimci Joao Trajano Sento

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