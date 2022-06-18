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Gündem 'Ülkede mülteci istemiyoruz' sloganı atmışlardı! Fenerbahçe taraftarı 4 zanlı gözaltına alındı
Gündem

'Ülkede mülteci istemiyoruz' sloganı atmışlardı! Fenerbahçe taraftarı 4 zanlı gözaltına alındı

Türkiye-Litvanya maçının 56. dakikasında "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı atan 4 taraftar yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 20:51:00 - 2022-06-18 21:02:47

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın öncülük ettiği yabancı düşmanlığı tribünlere de sıçradı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Litvanya'yı konuk ettiği İzmir Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçın 56. dakikasında bazı taraftarlar, "Ülkede mülteci istemiyoruz" şeklinde ırkçı slogan attı.

Maçın ardından harekete geçen emniyet güçleri, Fenerbahçe taraftar grubu üyesi olduğu öğrenilen dört zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet Çolak, Aykut Çolak, Kaan Köse ve Yunus Dursun adlı zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan Ahmet Çolak, Sözcü gazetesine konuştu. Çolak, yaptıkları ırkçılığı, "Bu suç değil." diyerek savundu.

Çolak, şunları söyledi:

Sadece biz değil, dört tribünün tamamı "Ülkede mülteci istemiyoruz" şeklinde slogan attı. Herkes söyledi. Ancak günah keçisi olarak bizi seçmişler anlaşılan. Doğrusu, Emniyet'teki ifade işlemleri esnasında polisler de şaşkındı. Bize, "Dışarıdan toplu halde girmişsiniz" dediler, oysa dört kişiydik. "Sizi birileri mi örgütledi? Bu sloganı atmanız için birilerinden talimat mı aldınız?" diye sordular. Elbette böyle bir şey yok, biz özgür iradelerimiz ile duygu ve düşüncelerimizi dile getirdiğimiz bir slogan attık. Bu suç değildir.

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