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Dünya Ülkede koronavirüs tedbirleri kaldırılmıştı... 50 bin kişilik konser düzenlendi!
Dünya

Ülkede koronavirüs tedbirleri kaldırılmıştı... 50 bin kişilik konser düzenlendi!

Koronavirüsle mücadelede normale dönen Yeni Zelanda’nın Eden Park Stadyumu’nda 50 bin kişilik konser düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 16:19:00 - 2021-04-25 16:24:44
Ülkede koronavirüs tedbirleri kaldırılmıştı... 50 bin kişilik konser düzenlendi!

Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki Eden Park Stadyumu'nda düzenlenen ve 50 bin kişinin katıldığı konserde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu olmaması dikkat çekti.

Yerel medyaya konuşan konsere gelen müzikseverler, “İnsanlar olarak bir araya gelip aynı şarkıları birlikte söyleyebilmek bizim için çok önemli. Bize bir şeyin parçası olduğumuzu hissettiriyor” dedi.

Stadyumda 50 bin kişiye konser veren müzik grubu Six60'in solisti Matiu Walters, “Kısıtlama altında olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Oldukça berbattı. Ve tekrar konserde çalabilecek miyiz bilmiyorduk. Ama birkaç nedenden ötürü burada Yeni Zelanda'da şanslıyız" ifadesini kullandı.

Grubun gitaristi Ji Fraser ise “İnsanların ne kadar heyecanlı olduklarını görmek, dışarıda olmaktan ve canlı müzik duymaktan ve onların acımasız bir yıldan uzaklaştığını görmek harikaydı. Çok özeldi. Normal hayatı özlemişiz” diye konuştu.

 

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