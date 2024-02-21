Ülkede ifade özgürlüğü yok diyen sol cenah buna ne diyecek? İBB ekipleri Murat Kurum’un afişlerini söktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, kent genelinde Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’a ait afişleri toplarken görüntülendi. Afişlerin toplatılması ile ilgili konuşan Murat Kurum, “Kendilerine sormak istiyorum. Nerede sizin demokrasi, hukuk, adalet anlayışınız ? Biz sizin anlayışınızı çok iyi biliyoruz. 31 Mart’ta İstanbullu kardeşlerimizle gereken cevabı vereceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İBB zabıta ekipleri önceki akşam kent genelinde Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’a ait afişleri topladı. Zabıtaların, billboardlara ve panolara asılı olan pankartları sökerek çöpe attıkları anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sökülen pankart ve afişlerin yerine CHP İBB Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerinin asıldığı görüldü.