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Dünya

Ülkede felaket! Dünya ortalamasının 5 katı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de koronavirüse yakalananların dörtte birinin öldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 02:21:00 -
Ülkede felaket! Dünya ortalamasının 5 katı

UNICEF'in Yemen ofisinin Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, savaş, kitlesel göçler, işsizlik ve kıtlığın yaşandığı ülkede, Kovid-19'a yakalananların dörtte birinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu rakamın, ölüm sayıları bakımından dünya ortalamasının beş katına tekabül ettiği bildirildi. UNICEF, virüs vakalarının çoğunun teşhis edilmediği ve toplumda gizlice yayıldığının düşünüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, hükümetin kontrolünde bulunan güneydeki kentlerde sadece kritik aşamaya gelmiş vakalara test yapıldığı, Husilerin kontrolünde bulunan kuzeydeki kentlerde ise bilgi eksikliği nedeniyle durumun belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Yemen'de resmi verilere göre Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 1307 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 658 vaka kaydedilmişti.

Paylaşılan rakamların, Husilerin kontrolü altındaki bölgeleri kapsamadığı belirtiliyor.

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