Ülkede büyük şok! Pazar yerinde patlama oldu
Pakistan'ın Belucistan vilayetinde bulunan bir pazar yerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre; 2 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:42
Pakistanlı yetkililerin yaptığı açıklamada, Quetta bölgesinde bombanın pazar kurulan alanda patlaması sonucu 2 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Bölgede acil durum ilan edildi
Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziyaullah Longove, yaptığı açıklamada, patlamayı "Pakistan'ın düşmanları tarafından düzenlenen terör eylemi" olarak nitelendirirken, bölgede acil durum ilan edildiğini de dile getirdi.
Patlamanın sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.
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