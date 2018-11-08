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Ülkede büyük şok! Bomba yüklü araç patlatıldı

Irak'ta bomba yüklü bir araç patladı. Olay sonrası resmi kaynaklara göre 2, yerel kaynaklara göre 7 kişi hayatını kaybetti.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:42
Ülkede büyük şok! Bomba yüklü araç patlatıldı

Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde bomba yüklü bir aracın patladığı öğrenildi. Resmi kaynaklar patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan bölgedeki yerel kaynaklar ise patlama sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığını aktardı.

Edinilen bilgilere göre patlamanın bir lokantanın yanında meydana geldiği ve patlamanın şiddeti ile bölgede büyük hasar oluştuğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 21:42
  1. Musul
  2. Irak

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