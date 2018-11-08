Ülkede büyük şok! Bomba yüklü araç patlatıldı
Irak'ta bomba yüklü bir araç patladı. Olay sonrası resmi kaynaklara göre 2, yerel kaynaklara göre 7 kişi hayatını kaybetti.08 Kasım 2018 Perşembe 21:42
Irak'ın Musul kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde bomba yüklü bir aracın patladığı öğrenildi. Resmi kaynaklar patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Öte yandan bölgedeki yerel kaynaklar ise patlama sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığını aktardı.
Edinilen bilgilere göre patlamanın bir lokantanın yanında meydana geldiği ve patlamanın şiddeti ile bölgede büyük hasar oluştuğu kaydedildi.
YORUM YAZ