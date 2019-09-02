Ülkede büyük çılgınlık! 3 bin kişilik saklambaç oyunu için harekete geçtiler

İskoçya'nın başkenti Glasgow'da yer alan bir mobilya mağazasında 31 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan saklambaç etkinliği için polis ve güvenlik ekipleri harekete geçti.

Facebook'ta yaklaşık 3 bin kişinin katılacağını bildirdiği saklambaç oyunu için İskoçya polisi ve mağazanın güvenlik personeli çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü öğleden sonrası için planlanan etkinliğe gelen genç yaşta kişiler, polis ve güvenlik görevlileri tarafından geri çevrildi.

Polis, 20:00'de kapanan mağazanın çevresinde gün boyu devriye attı.

Olayla ilgili konuşan mağaza müdürü, bazıları için şubelerinde saklambaç oynamanın cezbedici olabileceğini fakat önceliklerinin müşterilerinin alışveriş yapabilmesi için gerekli güvenliği sağlamak olduğunu söyledi.

Avrupa genelinde mobilya mağazalarında saklambaç oynama trendi ilk olarak 2014 yılında başladı. Aynı mobilya firmasının Hollanda'nın Eindhoven kentindeki şubesinde saklambaç etkinliği düzenlemek için Facebook'ta 32 bin kişinin katılacağını bildirdiği bir etkinlik sayfası açılmıştı.

Şubeler önceleri saklambaç etkinliklerine izin verse de 2015 yılında bu etkinliklere güvenlik gerekçesiyle dünya çapında yasak getirildi.