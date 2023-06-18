Ülkede alarm verildi! 45 dereceye ulan sıcaklık 98 kişiyi öldürdü
Hindistan'da yaşanan yüksek sıcaklık 100'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.
Hindustan Times’ın haberine göre ülkenin Uttar Pradeş eyaletinde 54 kişi ve Bihar eyaletinde 44 kişi kavurucu sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.
Uttar Pradeş Eyalet Hükümeti tarafından yapılan açıklamada ölümlerle ilgili tahkikat başlatıldığı kaydedildi.
Sıcaklık 45 dereceye yükseldi
İki eyalette de sıcaklıkların 45 dereceye ulaştığı bildirildi.
Bihar eyaletinin başkenti Patna’da tüm okulların 24 Haziran’a kadar tatil edildiği duyuruldu.
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