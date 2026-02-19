  • İSTANBUL
Meğer neler yapıyormuş: Hurmanın yanında bir bardak su içmenin 10 faydası!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meğer neler yapıyormuş: Hurmanın yanında bir bardak su içmenin 10 faydası!

İftar sofralarının gözbebeği hurma ve su vücudun gün boyu kaybettiği enerjiyi geri kazanmasında kritik bir rol oynuyor.

#1
Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca insan orucunu hurma veya suyla açıyor. Aslında hurma ve su, sadece dini bir geleneği değil, aynı zamanda bilimsel bir sağlık mucizesini temsil ediyor. Uzmanlar, yaklaşık 16-17 saatlik açlık ve susuzluğun ardından vücuda giren ilk besinlerin seçiminin, tüm gece boyu sürecek olan sindirim ve enerji dengesini belirlediğini vurguluyor.

#2
HURMANIN YANINDA SU İÇMENİN 10 FAYDASI Tek başına birer enerji ve mineral deposu olan hurma, bir bardak su ile birleştiğinde vücutta adeta bir "sihirli değnek" etkisi yaratıyor. Kan şekerinin ani yükselmesini frenleyen, sindirim sistemini anında harekete geçiren ve cildi içeriden nemlendiren bu ikili, hücrelerin yeniden canlanmasını sağlıyor.

#3
Özellikle kalsiyum emilimini artırması ve doğal bir detoks etkisi yaratmasıyla dikkat çeken hurma-su kombinasyonu, iftar sonrası yaşanabilecek halsizliğin de en büyük düşmanı. İşte zihinsel performanstan bağışıklık sistemine kadar, iftarda hurmanın yanında su içmenin vücudunuza kazandırdığı 10 altın fayda...

#4
Hidrasyonu Destekler Hurma, su kaybını dengeleyerek vücudu nemlendirir ve 1 bardak su ile vücutta kaybedilen suyun yerine konmasına yardımcı olur.

#5
Sindirim Sistemini Rahatlatır Hurma ve su, sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık gibi sorunları azaltır. Hurma, doğal lif kaynağıdır, su ise sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler.

#6
Kan Şekerini Dengelemeye Yardımcı Olur Hurma, yüksek enerjisi sayesinde kan şekerini hızlıca dengelemeye yardımcı olur. Su ise glikozun kana hızlı bir şekilde karışmasını önler.

#7
Kalsiyum Emilimini Artırır Hurma, vücutta kalsiyum emilimini artırabilir. Su, minerallerin ve vitaminlerin daha iyi emilmesine yardımcı olur.

#8
Metabolizmayı Hızlandırır Hurma ve suyun birleşimi, metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yağ yakımını teşvik eder.

#9
Cildi Canlandırır Hurma ve su, cildin nem dengesini sağlar, kuru cildi besler ve elastikiyetini artırır. Zihinsel Performansı Artırır Hurmadaki şeker ve su, beyin fonksiyonlarını artırarak odaklanma ve zihinsel netliği güçlendirir.

#10
Etkili Detoks Yapmanıza Yardımcı Olur Hurma ve su, vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur, bu da detoks etkisi yaratır. Enerji Seviyelerini Yükseltir Hurma, doğal şekerler ve minerallerle hızlı enerji kaynağı sağlarken, su da bu enerjiyi uzun süre korur ve susuzluğu engeller.

#11
Hurmanın yanında bir bardak su içmek, sağlık açısından birçok fayda sağlar ve özellikle oruç gibi uzun süreli susuzluk dönemlerinde vücudu dengelemeye yardımcı olur. Ramazan ayı boyunca Akşam'ın Ramazan sayfalarında sahur tarifleri, çorba tarifleri, tatlı tariflerini bulabilirsiniz. Ayrıca iftara ne pişirsem diyenler için hazırladığımız her güne özel iftar menüsü önerilerimize ulaşabilirsiniz./ kaynak: akşam

