Meğer neler yapıyormuş: Hurmanın yanında bir bardak su içmenin 10 faydası!

Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca insan orucunu hurma veya suyla açıyor. Aslında hurma ve su, sadece dini bir geleneği değil, aynı zamanda bilimsel bir sağlık mucizesini temsil ediyor. Uzmanlar, yaklaşık 16-17 saatlik açlık ve susuzluğun ardından vücuda giren ilk besinlerin seçiminin, tüm gece boyu sürecek olan sindirim ve enerji dengesini belirlediğini vurguluyor.