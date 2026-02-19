  • İSTANBUL
Şimdi de gündemi altüst edecek Rusya ayrıntısı! Yok artık daha neler...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Şimdi de gündemi altüst edecek Rusya ayrıntısı! Yok artık daha neler...

Beşiktaş'ta yükselen performansıyla dikkatleri çeken Orkun Kökçü'nün sürpriz bir talibi olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Şimdi de gündemi altüst edecek Rusya ayrıntısı! Yok artık daha neler...

Siyah-beyazlılar, devre arasında üst üste iki kez resmi teklif alırken, Kökçü'yü astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı planlamadığı aktarıldı. Beşiktaş'ın sezon başında Portekiz Ligi ekibi Benfica'dan 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, uzun süre eleştiri oklarının hedefinde olsa da son haftalarda gösterdiği performansla parlıyor.

#2
Foto - Şimdi de gündemi altüst edecek Rusya ayrıntısı! Yok artık daha neler...

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü için ara transfer döneminde 2 ciddi teklif aldığı ortaya çıktı. Zenit, milli futbolcu için siyah-beyazlıların kapısını çaldı.

#3
Foto - Şimdi de gündemi altüst edecek Rusya ayrıntısı! Yok artık daha neler...

Beşiktaş, Zenit'in Orkun Kökçü'yü ocak ayında transfer etmek için yaptığı teklifi yetersiz bulup reddetti.

#4
Foto - Şimdi de gündemi altüst edecek Rusya ayrıntısı! Yok artık daha neler...

Rus devi daha sonra milli futbolcuyu sezon sonunda renklerine bağlamak adına Beşiktaş'a yaklaşık 30 milyon euroluk ikinci bir teklif sundu ancak siyah-beyazlı yönetim bu öneriyi de geri çevirdi.

#5
Foto - Şimdi de gündemi altüst edecek Rusya ayrıntısı! Yok artık daha neler...

Beşiktaş'ın Orkun Kökçü'yü astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı planlamadığı aktarıldı.

#6
Foto - Şimdi de gündemi altüst edecek Rusya ayrıntısı! Yok artık daha neler...

Orkun Kökçü bu sezon Süper Lig'de 19 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

