Ülkede 6.1 ve 5.6 büyüklüğünde peş peşe korkutan depremler!

Kolombiya, peş peşe yaşanan depremlerle sallandı. Kolombiya Jeoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, 6.1’lik ilk depremin yerel saatle 12.04’de El Calvario kasabasında meydana geldiği aktarılarak, ilk depremden 13 dakika sonra Villavicencio şehri yakınlarında ise 5.6 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiği ifade edildi.

Halk sokaklara döküldü

Başkent Bogota’da da hissedilen depremler nedeniyle halk kendini sokağa atarken, depremlerde şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da hasarın bildirilmediği açıkladı.

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