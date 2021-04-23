Ülke yetkililerine seslendi: Arşivler açılırsa Türklerden özür dilerler

Birçok askeri uzman, tarihçi ve siyasetçi sözde Ermeni soykırım iddiaları için "Asıl mağdur Türkler" diyor. Bunlardan birisi de ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Fein...

Bruce Fein, internet sitesi Caucasus Online'a yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın o zamanlar, Osmanlı döneminde 1915'te yaşananlarla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi. Fein "Reagan'ın talimatıyla Avrupa'daki askeri arşivler ve Osmanlı arşivlerinde araştırma yaptık. Soruşturmada Ermeni soykırımı iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı. 1,5-2 milyon Ermeni'nin katledildiği iddiaları, Ermeni tarihçilerin uydurması" ifadesini kullandı. Ermeni kayıtlarına göre tehcir edilen Ermenilerin sayısının 700.000 civarında olduğunu, Osmanlı topraklarında kalanların sayısının da 280.000 olduğunu belirten Fein, en zorlama tahminle öldürülen Ermenilerin sayısının 280.000 olduğunu kaydetti. 1915'te Ermenilerden daha çok Türklerin öldürüldüğünü belirten Fein'e göre; Ermeni çeteler Anadolu'da 2,4 milyon kişiyi katletti.

Osmanlı eşit davranıyordu

Osmanlı Devleti'nde bütün etnik ve dini azınlıkların Türklerle eşit hakka sahip olduğunu kaydeden Fein, şu ifadeleri kullandı:

"Rumlar, Kürtler, Çerkezler, Araplar ve Ermeniler, Osmanlıda üst düzeylerde görev yapıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ana vatanlarına ihanet ettiler ve Osmanlının düşmanlarına katıldılar. Ermeniler, Kafkasya cephesinde Osmanlıya karşı Ruslarla birlikte savaştı. Türk ve Gürcü köylerini yağmalayıp içindekileri öldürdüler. Araştırmamız sırasında Türkler arşivlerini açtı, Ermeni tarafı arşivlerini göstermeyi reddetti. Bu arşivler açılırsa bütün gerçeklerin açığa çıkacağını düşünüyorum. İşte o zaman Ermeniler, tüm dünyadan ama özellikle de Türklerden özür dilemek mecburiyetinde kalırlar."