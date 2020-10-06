Ülke yangın yerine dönmüştü! Seçimler iptal edildi
Kırgızistan'da büyük protestolara neden olan parlamento seçimleri iptal edildi.
Kırgızistan'da hafta sonu yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda sokağa döküldü.
Protestolara başlayan göstericiler ile polis arasında taşlı sopalı arbede yaşanırken; olaylardan etkilenen yaralı sayısı 590 oldu,1 kişi de yaşamını yitirdi.
Göstericiler daha sonra işgal ettikleri cezaevinden eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i çıkardı.
Seçim iptal edildi
Yaşanan olayların ardından ise Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti.