Ülke tarihinin en büyük krizi! Ünlü caddeden şok manzara!

İngiltere tarihindeki en büyük evsizlik sorununu yaşıyor. Yaşam maliyetinin önlenemez biçimde artmasının sonucunda yaşanan barınma krizi artık önlenemiyor. Evsiz ailelerin sayısı, son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken İngiltere İskan Bakanlığı da endişe veren istatistikleri paylaştı.

Bakanlığın ocak-mart verilerine göre, üç aylık dönemde aileler ya da bekarlardan oluşan 79 bin 840 hane halkı, evsizlik ya da evsizlik riskine karşı yerel makamlardan yardım aldı. Bu kişilerin yarısından fazlası halihazırda evsiz ve bunların yüzde 18'i başkent Londra'da yaşıyor.

Sabah'da yer alan habere göre, 104 bin 510 hane halkı, evsizlik sorununu gidermek için sağlanan geçici konaklama yerlerinde kaldı ve bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdi, 1998'de kayıtların başlamasından bu yana "en yüksek" seviyeye ulaştı.

Veriler ayrıca mart ayına kadar olan üç aylık dönemde yaklaşık 14 bin hane halkının otellerde ya da pansiyonlarda kaldığını ortaya koydu. Bazı kira fiyatları da bir yıl öncesine göre yüzde 123 arttı ve bu durum da gecikmiş kira borçlarının artmasına neden oldu.

İngiltere'de evsizlere barınma desteği ve danışmanlık hizmeti sunan "Shelter" adlı yardım kuruluşu, hükümete özel sektör üzerindeki baskıyı hafifletmek için daha uygun fiyatlı sosyal konutlar inşa etmesi çağrısında bulundu.

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Durum endişe veren boyutlara ulaşırken BBC muhabirinin yaptığı bir paylaşım dünyanın gündemine oturdu. BBC muhabiri Michael Buchanan, Londra'nın en ünlü caddesi olan Oxford Street'teki manzarayı paylaştı.

Oxford Street'te yatan yüzlerce evsizi görüntüleyen Buchanan, yaşadığı şoku da gizleyemedi. gizleyemedi. Ülkedeki evsizlerle ilgili uzun yıllardır haber yaptığını aktaran Buchanan, meslek hayatında daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.

Caddenin görüntülerini paylaşan BBC muhabiri, "Onca yıl boyunca, geçen hafta gördüğüm gibi bir şey hiç görmedim." ifadelerini kullandı.

Sabaha karşı çektiği videoda yer alan kişilerin çoğunun Romen olduğunu söyleyen Buchanan, sanılanın aksine sokaklarda yaşayan birçok insanın işi olduğunu da belirtti. Evsizlerin yalnızca yasa dışı göçmen ve işsizlerden oluşmadığını belirten deneyimli muhabir aralarında çok sayıda aile de olduğunu söyledi.

BBC muhabirine konuşan 24 yaşındaki Fernando, dört yıldır sokaklarda yaşadığını belirterek, "Çok zor; Hayatı sokaklarda yaşamak kolay değil. Bazen yemek yemiyoruz, paramız yok." dedi.

BBC'nin bir başka haberinde ise evsiz rakamlarının bir sene öncesine göre endişe veren biçimde arttığı belirtildi.

Londra merkezli sivil toplum kuruluşu Evsizlik Müzesi'nin raporuna göre İngiltere ve Galler'de her 6,5 saatte bir evsiz yaşamını yitiriyor. Sokaklarda hayatını kaybedenlerin yüzde 85'ini 65 yaş altı kişiler oluştururken 2022'de 1313 kişinin sokaklarda yaşamını yitirdiği bilgisi rapora yansıdı.

Raporda bu sayının 2019'daki ölümlerden yüzde 85, 2021'dekilerden ise yüzde 20 fazla olduğuna işaret edildi.