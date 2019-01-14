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Ülke şokta! Sahnede belediye başkanını bıçakladı

Polonya'da yüzlerce kişinin katıldığı bağış etkinliğinde sahneye çıkan Gdansk Belediye Başkanı Adamowicz, eski bir mahkum tarafından sahnede bıçaklanarak ağır yaralandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 10:59
Ülke şokta! Sahnede belediye başkanını bıçakladı

Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı, ülkenin en büyük bağış etkinliğinde sahnedeyken uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

53 yaşındaki Belediye Başkanı Pawel Adamowicz olay yerinde yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı.

Sabıkası olduğu belirtilen 27 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.

Eski mahkum çıktı

Saldırganın, bağırarak Adamowicz'in eski partisinin öncülüğündeki bir önceki hükümet döneminde haksız yere hapse atıldığını söylediği belirtildi.

Saldırı, yüzlerce kişinin katıldığı geleneksel bir bağış konseri sırasında düzenlendi.

Hapishanede işkence görmüş

Olay yerinden gelen görüntülerde, geçtiğimiz günlerde hapisten çıkan saldırganın "Adamovicz öldü" diye bağırdığı ve hapishanede işkence gördüğünü söylediği duyuluyor.

Polonya medyası, saldırganın sahneye gazeteci kartıyla girdiğini duyururken, bu bilgi resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Twitter'daki açıklamasında belediye başkanı için dua edilmesini istedi.

Varşova'daki BBC Muhabiri Adam Easton, Adamowicz'in çocuk hastaneleri için para toplanan konserde bıçaklanmasının ülkeyi şoke ettiğini söyledi.

20 yıldır belediye başkanı

Adamowicz'in Baltık Denizi kıyısındaki Gdansk'ın belediye başkanlığını 20 yıldır yapan ve iyi tanınan bir siyasi olduğu belirtiliyor.

Belediye Başkanı, saldırıdan birkaç dakika önce, Instagram'da onlarca kişinin beyaz ışıklar tuttuğu bir fotoğraf paylaştı.

Polonya'da ana muhalefetteki Vatandaşlık Platformu'nun eski bir üyesi olan belediye başkanı, liberal bir isim olarak tanınıyor.

İçişleri Bakanı ve Başbakan da saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı.

(BBC Türkçe)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 10:59
  1. Polonya
  2. Gdansk
  3. Gdansk Belediye Başkanı
  4. Pawel Adamowicz
  5. Bıçaklı saldırı
  6. sahnede belediye başkanını bıçakladı

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