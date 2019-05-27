Ülke şokta! Polisleri hedef aldılar Meksika'nın batısında yer alan Zamora kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis ölürken 10 kişi de yaralandı.

Meksika'nın batısında meydana gelen silahlı saldırıda 3 polis memuru yaşamını yitirdi, 8'i polis 10 kişi yaralandı. Savcılık'tan yapılan açıklamada, Michoacan eyaletinin Zamora kentinde saldırganların bir polis aracına düzenledikleri silahlı saldırıda 3 polis memurunun hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı bildirildi. Polis devriye aracına düzenlenen saldırı sırasında yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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