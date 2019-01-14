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Ülke şokta! Polis helikopteri düştü

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da bir polis helikopteri düştü. Kazada; 1 polis öldü, 3 polis ise yaralandı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 19:24
Ülke şokta! Polis helikopteri düştü

Brezilya’nın güneydoğusundaki Rio De Janeiro eyaletinde bir polis helikopteri düştü. Guanabara Körfezi’nde meydana gelen kazada 1 polis hayatını kaybederken, 3 polis de yaralandı.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor

Polis tarafından yapılan açıklamada, yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fenix 08 model helikopterin Rio de Janeiro'ya giden Vermelha otoyolundaki trafiği kontrol etmekle görevli olduğu bildirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 19:24
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