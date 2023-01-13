Ülke şokta! Peş peşe iflas ediyorlar

Kommersant Rusya'da şirket iflaslarının 2022'de yüzde 12 oranında azaldığını yazıyor. Düşüşün ardında hükümetin 1 Nisan - 1 Ekim tarihleri arasında uyguladığı iflas moratoryumu kararı var. Moratoryumla birlikte alacakların şirketlerin iflasını isteme hakları askıya alınmıştı.



2022'de yaşanan iflasların yüzde 66,4'ü kreditörler tarafından istenirken Federal Vergi Servisi'nin talep ettiği iflasların oranının iki kat artışla yüzde 23'e çıktığı dikkat çekti.



Gazeteye konuşan analistler, moraturyumun kendisinden beklenen işlevi yerine getirdiği görüşünde. Buna göre 2023'te şirket iflaslarında ciddi bir artış beklenmiyor.



Gerçek kişiler cephesinde ise manzara daha farklı. 2022'de iflas eden gerçek kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 44 artarak 278 bine yükseldi. İflasların yüzde 97'sinde süreci başlatan taraf, vatandaşların kendileri oldu.



Bireysel iflasların en fazla olduğu yerlerin başında Krasnodarsk (13 bin 950 kişi), Moskova (13 bin 470) ve Moskova ili (13 bin 430) geliyor.



Merkez Bankası’nın verilerine göre Rusya’da 1 Kasım 2022 itibarıyla bankalarda 1,07 trilyon sorunlu kredi bulunuyor.