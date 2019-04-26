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Ülke şokta! Bakanlık ölü sayısını yanlış hesapladıklarını itiraf etti

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, ülkede meydana gelen bombalı saldırıların ardından ortaya çıkan ölü sayısının yanlış hesaplandığını duyurdu.

26 Nisan 2019 Cuma 01:55
Ülke şokta! Bakanlık ölü sayısını yanlış hesapladıklarını itiraf etti

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, bombalı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının yanlış hesaplandığını belirterek ölü sayısını 359’dan 253’e indirdi.

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı İletişim Departmanı Genel Sekreteri Prasanna Adikari, yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla, Pazar günü yapılan terörist saldırıda meydana gelen ölüm sayısını, daha önce bildirildiği gibi 359 değil, 253 olarak revize ediyoruz.” dedi.

"Ülkeye farklı bir adam olarak döndü"

Öte yandan canlı bombalardan 36 yaşındaki Abdul Lathief Jameel Mohamed'in kız kardeşi, abisinin Avustralya'da radikalleştiğini iddia etti. 2006’dan 2007’ye kadar Londra’da bulunan Kingston Üniversitesinde havacılık mühendisliği eğitimi alan Mohamed'in kardeşi Samsul Hidaya, abisinin Avustralya'da lisans eğitimi almaya gittikten sonra ülkeye farklı bir adam olarak döndüğünü savundu.

Hidaya, "Ağabeyim İngiltere'ye gittiğinde ve geri döndüğünde normaldi. Avustralya'da lisansüstü eğitimini yaptıktan sonra Sri Lanka'ya farklı bir adam olarak döndü. Uzun bir sakalı vardı. Mizah anlayışını yitirmişti. Ciddileşip geri çekildi. Tanımadığı insanların gülmesine bile dayanamıyordu." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 01:55
  1. Sri Lanka Sağlık Bakanlığı
  2. Sri Lanka patlama
  3. Sri Lanka patlamalar

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