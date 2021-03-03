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Dünya Ülke şokta! 8 üniversite öğrencisi yere çakıldı O anlar böyle görüntülendi
Dünya

Ülke şokta! 8 üniversite öğrencisi yere çakıldı O anlar böyle görüntülendi

Bolivya'nın El Alto kentindeki üniversitede yaşanan izdiham dördüncü kattaki korkulukların kırılmasına yol açtı, sekiz öğrenci zemine çakılarak feci şekilde öldü. O anlar başka bir öğrencinin telefon kamerasından böyle kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 12:10:00 -

Güney Amerika ülkesi Bolivya'daki bir üniversiteden gelen görüntüler bütün dünyada şok etkisi yarattı. Devlet üniversitesi Public University of El Alto'da (UPEA) Salı günü amfiye girmeye çalışan öğrenciler, izdihama yol açtı. İzdiham sırasında dördüncü katın koridorundaki korkuluklar baskıya dayanamayınca kırıldı, öğrenciler dördüncü kattan zemine düştü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, öğrencilerin düştüğü anlar ve yükselen çığlıklar yer aldı. Video kaydında bir kız öğrencinin son anda bir arkadaşı tarafından düşmekten kurtarıldığı görüldü.

Yerel medya, El Alto kentinde yaşanan faciada zemine çakılan yedi öğrencinin hayatını kaybettiğini, ağır yaralı dört öğrencinin ise hastanede tedavi altına alındığını bildiriyor.

Olayın duyulmasının ardından öğrencilerin aileleri üniversiteye koştu, yerel medya yaşamını yitiren kurbanların isimlerini yayınladı.

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