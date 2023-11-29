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Spor Ülke puanı sıralamasında güzel haber
Spor

Ülke puanı sıralamasında güzel haber

Yeniakit Publisher
2023-11-29 18:56:00 -
Ülke puanı sıralamasında güzel haber

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor. Temsilcilerimizin oynayacağı maçlar öncesinde dün oynanan 2 müsabakada çıkan sonuçlar ülke puanı açısından son derece önemli oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam ve yarın sahne alacaklar.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında son derece verimli bir sezon geçirirken 9. sıraya kadar yükseldi.

Öte yandan temsilcilerimizin maçları öncesi dün oynanan 2 karşılaşmadan da istediğimiz sonuçlar çıktı.

Sıralamada bir basamak üstümüzde yer alan Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Royal Antwerp, deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu.

Bir basamak altımızda yer alan İskoçya'nın temsilcisi Celtic de yine Devler Ligi'nde deplasmanda Lazio'ya 2-0 yenilerek evine puansız döndü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oynanan son maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şöyle oluştu:

1- İngiltere | 95.428

2- İspanya | 82.614

3- İtalya | 78.712

4- Almanya | 77.624

5- Fransa | 57.664

6- Hollanda | 57.500

7- Portekiz | 50.482

8- Belçika | 43.000

9- TÜRKİYE | 35,350

10- İskoçya | 33.250

11- İsviçre | 31.575

12- Avusturya | 31.400

Kaynak: NTV Spor

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