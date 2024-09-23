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Gündem Ülke olarak çileden çıkmıştık! Yunanistan Türkiye kararını duyurdu: Bir daha tekrarlanmayacak
Gündem

Ülke olarak çileden çıkmıştık! Yunanistan Türkiye kararını duyurdu: Bir daha tekrarlanmayacak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ülke olarak çileden çıkmıştık! Yunanistan Türkiye kararını duyurdu: Bir daha tekrarlanmayacak

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides, Yunan botlarının Türk sularını ihlal etmesiyle ilgili olarak konuştu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yerlikaya ve Stylianides bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı dile getiren Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides de iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönünün bulunmadığını ifade ederek, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağının altını çizdi.

Bakan Stylianides, konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini kaydetti.

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