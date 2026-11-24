İngiliz basınında "Galatasaray ile Aston Villa arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı firari aslan yüzünden kaosa döndü" başlığıyla yayımlanan haberde, Sarıyer'deki arama çalışmalarına dikkat çekildi.

İstanbul Valiliği ise daha önce yaptığı açıklamada görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini duyurmuştu.

"TÜRKLER ASTON VILLA'YI ASLANA YEM EDECEKLER"

Sarıyer'deki aslan tartışmaları İngiliz futbolseverlerin de dikkatini çekti. Bir İngiliz taraftar, "Türkler, Aston Villa'yı aslana yem edecekler" yorumunda bulunurken bir diğeri ise "Şaka yapıyorlar değil mi?" ifadelerini kullandı.

UEFA'YA YAZI GÖNDERDİLER

İngiliz gazetesi Daily Mail, karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın zeminindeki sorunları da mercek altına aldı. Saha koşullarına ilişkin UEFA ile iletişime geçen gazete, zeminin son durumunu ve Aston Villa açısından herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığını sordu.

UEFA'DAN BEKLENEN CEVAP GELDİ

İngiliz gazetesinin sorusuna yanıt veren UEFA yetkilileri, RAMS Park'ta gerekli incelemelerin yapıldığını belirterek şu açıklamada bulundu:"Rams Park zemininde kapsamlı incelemeler yapıldı, Aston Villa için herhangi bir risk oluşturmayacak."