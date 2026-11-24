CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Grup Toplantısı'nı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 81 ilden gelen yaklaşık bin 500 kadın da takip etti.

Kılıçdaroğlu, "Toplumun her kesimiyle en sağlıklı ve en tutarlı diyaloğu kuran, ilişkiyi kuran kadınlardır. Kadınları baş tacı edecek bir politikayı hayata geçirmek zorundayız" dedi.

Konuşmasının bir yerinde gözleri dolan Kılıçdaroğlu, ağlamamak için kendini zor tuttu.

"AĞLARSA ANAM AĞLAR, GERİSİ YALAN AĞLAR"

Konuşmasında "Kadının sadece bizim toplumumuzda ve bizim kültürümüzde değil, bütün dünyada ayrı bir yeri ve saygınlığı var" diyen Kılıçdaroğlu, "Bizim toplumumuzda ise durum çok daha farklı. 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar' bunu kullanırken hep duygulanırım.”

“Anneyle çocuk arasındaki ilişkiye hiç kimse giremez. Hiç kimse. Dert ortağımız, annemiz, dert ortağımız. Babamıza bir şey söylemeyiz, söylemezdik. Annemize söylerdik, babamıza söylesin diye. O nedenle kadınlar çok farklı. Kadınların gücü çok farklı.

“Ailede ana aktör kadınlardır. Kadın erkek tartışır ama son sözü kadın söyler. Bu da hayatın bir başka gerçeğidir. Çünkü daha sağduyuludur. Erkek hislerine yenilebilir. Kadın daha duygusal olmasına karşın hislerine yenilmez. Daha dik durur. Daha onurludur. Sadece kendisini düşünmez. Sadece çocuklarını düşünmez. Sadece ailesini düşünmez, komşusunu da düşünür. Bir yerde bir acı haber aldığında yüreği yanar" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satırbaşları; "Bizim toplumumuzda da durum çok farklı. Ağlarken anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Bunu kullanırken hep duygulanırım. Anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi kimse bilemez. Hiç kimse. Dert ortağımız annemizdir. Babamıza bir şey söyleyemezdik, annemize söylerdik ki babamıza o söylesin. Kadınlar çok farklı, kadınların gücü çok farklı.

Ailede ana aktör kadınlardır. Erkekler tartışır ama son sözü kadın söyler. Kadın daha duygusal olmasına karşın hislerine yenilmez. Daha dik, daha onurlu durur. Sadece kendisini ve ailesini düşünmez, komşusunu da düşünür.

Hiçbir annenin ağlamasını istemeyiz. Analar çocuklarıyla övünürler. Onlar hayata daha farklı bakarlar. Çocuklarının gözleriyle bakarlar. Daha huzurlu bir toplumu nasıl inşa edebiliriz diye düşünürler.

Biz kadınları baş tacı etmek zorundayız. Bizim töremizde de kadının sözü geçer. Ortaokuldayken bir ninem vardı. Amcalarım, ninemin her söylediğini kabul ederdi. Çünkü o evin temel direğiydi. Anadolu kültüründe bu vardır zaten. Bu kültürü yaşatacağız.

Bir gün bir kişi bana mesaj attı. '85 yaşındayım, hâlâ çalışmak zorundayım, yoksa aç kalacağım' diyordu. Nerede? AK Parti'nin Türkiye'sinde. Hemen kadını bulduk, eve girdiler. Evin içine girilecek durumda bile değildi. Kadın kollarımız kadını kucakladı, sorunlarının büyük bir kısmını çözdü.

Bu, sarayında oturup 'Bu vatandaşın derdi ne?' diye düşünmeyenlerin ayıbıdır. Biz bu ayıpların tamamını sileceğiz, göreceksiniz.

Kadın aynı zamanda haksızlığa karşı direnenlerin sembolüdür. En önde kadınlar yürür, haklarını ararlar. İstanbul Sözleşmesi dediniz, hiç endişelenmeyin. Bu parlamentodan İstanbul Sözleşmesi'ni beraber geçireceğiz. Kadının hakkını kadına teslim edeceğiz.

Saraya karşı da bütün haksızlıklara karşı da omuz omuza yürüyeceğiz. Bu ülkenin cumhuriyetini kuran, bu ülkenin bağımsızlığı için mücadele eden kadınları hiç kimse unutmasın. Kadınları baş tacı edecek bir politikayı hayata geçirmek zorundayız.

Kadının gücünü Doğu ve Güneydoğu'da da görürüz. Erkekler kavga ettiğinde kadın beyaz tülbentini atarsa orada kavga durur. Bir tülbentin kavgayı durdurduğu bir kültürü düşünebiliyor musunuz?

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Üniversitelerde ders veren hocaların yarısından fazlası kadın. Cumhuriyetin geldiği noktayı düşünebiliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk'ün diğer ülkelerden çok daha önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verdiğini düşünebiliyor musunuz?

80 bin öğretmen açığı var, dışarıda ise 80 binden fazla atama bekleyen öğretmen var. Niçin? Faizcilere, tefecilere dünyanın parasını ödüyorlar ama öğretmenlere aylık ödemekte zorlanıyorlar! Sen faizi kimin sırtından ödüyorsun? Öğretmen dediğin, evinde oturup sohbet eden kişi değildir. Öğretmen dediğin, evinde meşale, ülkeyi aydınlatan kişidir.

Sarayda oturan beyefendi, 'Türkiye büyüyor' diyor. Sen istediğin kadar anlat, biz Türkiye'nin ne olduğunu biliyoruz. Bu hükümet, eğer bizim evlatlarımıza bir tas çorba, bir tost veremiyorsa Allah aşkına siz neyle övünüyorsunuz? Öyle aileler biliyorum ki çocukları okula aç gidiyor. Bu, o ailelerin değil, yönetimin ayıbıdır.

Bunu yapmak istemiyorlar. Neden? Çünkü onların çocuklarının durumu daha farklı. Her annenin arzusu, çocuğunun okula karnı tok gitmesidir. Bir tas çorba, bir bardak su, bir kalıp sabun vereceksin kardeşim. Bunu yapacaksın.

İki ekonomi var karşımızda. Birincisi, dolandırıcıların, soyguncuların ekonomisi. Bunların durumu çok iyi, hepsi köşeyi dönüyor. Bu ülkede yaşayan soyguncular vatandaşın parasını çalıyor. Bunların ekonomisi çok iyi.

İkincisi ise halkın ekonomisi. Bizim derdimiz halkın ekonomisi. O vurgunculardan, soygunculardan o parayı son kuruşuna kadar geri alacağız ve bu millete vereceğiz.

Biz cebimize para almayacağız. Biz yolsuzluk yapmayacağız. Yolsuzluk yapanları kapının önüne koyduk, koymaya da devam edeceğiz.

Eğer biz 'Her çocuğun karnı okulda doyacak' diyorsak bunu her ailenin çocuğu için söylüyoruz. O nedenle tüm kadınlara ulaşın. Senin kocan oy vermese de sen gelip CHP'ye oy vereceksin.

En büyük sorunumuz enflasyon. Enflasyonu silmek, bitirmek lazım. Ukrayna, 2014 yılından bu yana Rusya'yla savaşta. Savaşta olan bir ülkede enflasyon oranı yüzde 11. Bizde ise 25 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar, enflasyon yüzde 30-40'larda.Halkın hakkını teslim etmeye talibiz.

Biz erkekler eve giremeyiz. Ama kadının yüzü sıcaktır; eve girer, konuşur, dertleşir. Sizden istirhamım, bize oy vermeyen kadınlara ulaşın. Onların derdini dinleyin. Onların derdinin bizim derdimiz olduğunu anlatmamız gerekiyor.

Evde de huzur yoksa ülkede de huzur yoktur. Evde huzur nedir? Çocuğun karnının doyduğu bir evdir."