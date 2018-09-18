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Ülke nüfusu yaşlanıyor Alzheimer hastalarının sayısı artıyor

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, “Yaşam beklentisi ve süresindeki artışla birlikte Alzheimer hastalığının görülme sıklığı da arttı” dedi.

18 Eylül 2018 Salı 19:14
Ülke nüfusu yaşlanıyor Alzheimer hastalarının sayısı artıyor

Dünyada tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak, Alzheimer hastalığının görülme sıklığı artıyor. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü çerçevesinde açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, Alzheimer ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Alzheimer hastalığının yaşla birlikte görülme sıklığı belirgin olarak artıyor. 65 yaş ve sonrası risk altında. 65 yaşında 10 kişiden birinde, 85 yaşında 4 kişiden birinde, 95 yaşında ise 2 kişiden birinde bu hastalığa rastlanıyor. Konu ile ilgili yapılmış büyük bir araştırma olmamakla birlikte, şu an Türkiye’de 600 bin civarında Alzheimer hastası olduğu öngörülüyor. Bu sayının her geçen yıl artması bekleniyor. Çünkü ülke nüfusu yaşlanıyor.” 

Alzheimer hastalığında genetik faktöre dikkat!

Alzheimer hastalığının yüzde 1 ila 5 oranında kalıtsal olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, “Birinci derecede yakınınızda Alzheimer varsa, sizde de hastalığın görülme riski 2,5 katına çıkıyor. Eğer birinci derecede yakınlarınızdan 2 kişide bu hastalık varsa, görülme riski 8 katına çıkıyor” diye konuştu.

Alzheimer hastalığındatanı koyma gecikiyor

Alzheimer hastalığının erken, orta ve ileri olmak üzere 3 evreden oluştuğunu söyleyen Doç. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, “Türk toplumunda yaşlılarımız, genelde sosyal yaşam içerisinde pek aktif olmadıkları için hastaların çoğu orta evreye geçtiklerinde tedavi için bize başvuruyorlar ve ne yazık ki erken evredeki tedavi şansını yitiriyorlar. 65 yaş ve üzerinde görülen depresif yakınmalar, sık tekrarlar, kendine bakımda özensizlik gibi semptomlar Alzheimer habercisi olabiliyor. Dolayısıyla ailenin diğer fertlerinin bu konuda hassas davranması, risk grubuna giren aile büyüklerinde herhangi bir bozulma hissettiklerinde uzmana başvurmaları gerektiğini bilmeleri çok önemli” dedi.

Alzheimer hastalığını geciktirmek hatta korunmak mümkün

Genç yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme, stresten uzak durma, zihinsel aktivitelerde bulunma, spor yapma gibi etkinlikler Alzheimer hastalığından korunmada oldukça önemli” diyen Doç. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, yakın zamandaBezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji kliniği bünyesinde ‘Alzheimer’den Korunma Polikliniği’nin hizmete gireceğini söyledi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 19:14
  1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

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