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Siyaset Ülke liderlerinden Başkan Erdoğan'a taziye telefonları
Siyaset

Ülke liderlerinden Başkan Erdoğan'a taziye telefonları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan bazı ülke liderleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 19:25:00 -
Ülke liderlerinden Başkan Erdoğan'a taziye telefonları

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Libya Başbakanı Dibeybe, kabulde, deprem dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Öte yandan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa diledi.

Erdoğan ile telefonda görüşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de deprem nedeniyle "geçmiş olsun" temennilerini iletti.

Kabul ve görüşmelerde liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

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