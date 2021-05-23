  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Faslı düşünürden çarpıcı ifadeler: İsrail boyun eğdi

Tartışmalara neden olan gelişme! Müslüman ülkeden İsrail ile normalleşme kararı

Karanlık Oda TV ile birbirinize çok yakıştınız! Milliyetçi geçinen Sadettin Tantan'dan akla ziyan sözler

Mazlumların boğazından geçen lokmaları sayıyor! Ümit Özdağ'dan tepki çeken sözler

İranlı cumhurbaşkanı adayından dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz

Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler hakkında çarpıcı iddia!

İsrail'le normalleşen BAE'den iki yüzlü tutum! Telefonda görüştüler

Sedat Peker üzerinden konuşmayan bir bu kalmıştı! Dolandırıcının kralı Cem Uzan da kafayı çıkarttı

Altın alacaklar dikkat! 'Bunu beklemeyin' diyerek uyardı

Bilim Kurulu üyesi müjdeyi verdi: İşte salgından kurtulacağımız tarih
Evde karantinada olması gereken şahıs çarşıda gezerken yakalandı
Fas'tan Filistin'e tıbbi destek kampanyası
Sebebi bilinmiyor: Ekili 30 dönümlük tarla kül oldu!
'Üşengeçlik'te fenomen oldu
Dünya Ülke lideriyle basın toplantısı gerçekleştiriyordu... Kamala Harris'ten tepki çeken hareket!
Dünya

Ülke lideriyle basın toplantısı gerçekleştiriyordu... Kamala Harris'ten tepki çeken hareket!

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonunda Jae-in'in elini sıkmasının ardından üzerine silmesi tartışmaya neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 22:51:00 - 2021-05-23 22:55:57
Ülke lideriyle basın toplantısı gerçekleştiriyordu... Kamala Harris'ten tepki çeken hareket!

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz cuma günü Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Basının yakından takip ettiği toplantının sonunda Harris’in Jae-in ile el sıkışmasının ardından elini üzerine silmesi ise sosyal medyanın gündemini oturdu.

'Utanç verici' ve 'hakaret' yorumları yapıldı

Birçok sosyal medya kullanıcısı Harris’in hareketini “utanç verici” ve “hakaret” olarak yorumlarken, "Kameraların her hareketinizi kaydettiğini bilerek bunu nasıl yapabilirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Demokratlara atıfta bulunarak, Cumhuriyetçi birinin bu tarz bir hareket yapmasının “ırkçılık” olarak görüleceğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar ise, Harris’in Covid-19 salgını nedeni ile bu hareketi istemeden yapmış olabileceği yorumunda bulunurken, Harris’in aşırı temizlik takıntısı olan insanlar için tıp dilinde kullanılan germofobinin kurbanı olabileceğini öne sürdü.

Harris, henüz konu hakkında açıklama yapmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

432

allah müslüman olmasını nasip eylesin amin
  • Yanıtla

hizipsavar

kendiside hindu sanki çok temiz bir fok.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
WhatsApp kullananlar dikkat: Telefonunuza bu mesaj gelirse eğer...
Teknoloji

WhatsApp kullananlar dikkat: Telefonunuza bu mesaj gelirse eğer...

Son dönemde gizlilik sözleşmesi kararı ile gündeme gelen sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta büyük bir tehlike ortaya çıktı...
Atilla Peker tutuklandı mı? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker yakalandı
Gündem

Atilla Peker tutuklandı mı? Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker yakalandı

Gözaltına alınan Atilla Peker tutuklandı mı? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker son günlerde sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşm..
Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor
Medya

Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor

'İslamcı' olduğunu ve 'davanın neferi' olduğunu öne süren Süleyman Özışık ve Hadi Özışık'ın internet sitesi, mide bulandıran görüntülerden g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay