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Dünya Ülke koronavirüs dehşetini yaşamaya devam ediyor
Dünya

Ülke koronavirüs dehşetini yaşamaya devam ediyor

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin en yüksek sayılara ulaştığı Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 3 bin 560 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 01:22:00 -
Ülke koronavirüs dehşetini yaşamaya devam ediyor

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 73 bin 174 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 13 milyon 746 bin 681'e çıktı. Son 24 saatte 3 bin 560 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 365 bin 444'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 236 bin 295 olarak açıklandı.Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

 

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