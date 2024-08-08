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Dünya Ülke komple onun bunun çocuğu! İsrail televizyonunda İsrail askerinin tecavüz etmesi savunuldu!
Dünya

Ülke komple onun bunun çocuğu! İsrail televizyonunda İsrail askerinin tecavüz etmesi savunuldu!

Yeniakit Publisher
2024-08-08 16:53:00 - 2024-08-08 16:55:25

İsrail askerlerinin gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz etmesi dünya kamuoyunda infial uyandırırken, İsrail'de bir televizyon kanalında bu rezil olaya destek çıkıldı. İzleyenler ise Hitler'e bir kez daha hak verdi.

İsrail askerlerinin gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz etmesi dünya kamuoyunda infial uyandırırken, İsrail'de bir televizyon kanalında bu rezil olaya destek çıkıldı. İzleyenler ise Hitler'e bir kez daha hak verdi.

İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz görüntüleri dünyada büyük tepki çekti.

İsrail'de özel bir televizyon kanalında tecavüz olayının konuşulduğu programda şoke eden yorumlar yapıldı.

Stüdyoda değerlendirmede bulunan o. çocuğu bir konuk, "Bunu hak ediyorlar, harika bir intikam!" "Tutuklulara işkence devlet politikamız olmalı!" dedi.

Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkenceyle gündeme geliyor!

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.
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New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

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