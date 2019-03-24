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Ülke karıştı! Silah ve palayla kadın çocuk demeden 115 kişi öldürdüler

Mali'de bir köye baskın düzenlendi. Baskından önce köyün etrafının kuşatıldığı öğrenildi. Saldırı sırasında silah ve pala kullanıldığı, olayda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 115 kişinin öldürüldüğü kaydedildi. Aynı zamanda, ölü sayısının artabileceği belirtildi.

24 Mart 2019 Pazar 09:33
Ülke karıştı! Silah ve palayla kadın çocuk demeden 115 kişi öldürdüler

Mali'nin Mopti bölgesindeki Ogossagou köyüne silahlı şahıslar tarafından düzenlenen saldırı sonucu en az 115 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bölgeden gelen ilk raporlara göre, ülkenin merkezinde bulunan Peulh kabilesine ait bir köye düzenlenen saldırıda 115 kişinin geleneksel Dogon avcılarının kıyafetlerini giyen silahlı adamlar tarafından katledildiği bildirildi.

Yerel bir yetkili silahlı kişilerin Mopti bölgesinde bulunan Ogossagou köyüne saldırmadan önce kuşattığını söyledi. Saldırıda etnik kökenleri Fulani olan Peulh yerlilerin hedef alındığı bildirildi. Bir başka yerel güvenlik görevlisi, basına verdiği demeçte, ölümcül saldırının kurbanlarının silah ve palalarla vahşice katledildiğini açıkladı.

Hamile kadınlar ve çocuklar da öldürüldü

Henüz onaylanmamış ve net olmayan raporlara göre ölüm oranının daha da çok artabileceği bildirildi. Komşu köy Ouenkoro’nun yerel yöneticisi Cheick Harouna Sankare, saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Kurbanlar arasında hamile kadınlar ve küçük çocuklarında olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler, büyükelçileri uyarmıştı

Birleşmiş Milletler (BM), büyükelçileri bir süredir Mali’de etnik şiddetin arttığı konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Askeri üsse saldırılmıştı... "İntikam" iddiası!

Dogon kabilesi üyeleri bir süredir ülkenin kuzeyinde yerleşik Peulhları terör gruplarıyla bağlantılı olmakla suçluyordu. Peulhlar ise Dogon kabilesi üyelerini aşırılıkçılığın ortadan kaldırılması konusunda Mali ordusuna destek vermekle suçluyordu. Yaşanan katliamın yaklaşık bir hafta önce Mali’de askeri bir üsse düzenlenen silahlı saldırıda ölen 16 askerin intikamıyla ilgili olduğu iddiaları da gündeme getirildi.

Kaynak: İHA-AA

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:33
  1. Cheick Harouna Sankare

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