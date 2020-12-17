Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!

Azerbaycan ordusu karşısında tarihi bir yenilgi alarak Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan'da muhalefetin Nikol Paşinyan'a karşı başbakanlığa aday olarak gösterdiği Vazgen Manukyan sahaya indi.

Gençlerle bir toplantı düzenleyen Vazgen Manukyan, ''Ermenistan'daki ekonomik durum gerçekten felaket durumda. Bu, bütçenin uygulanmasına, GSYİH'nın azaltılmasına, yatırıma ve bölgesel kayıplara yansıyacak.'' diye konuştu.

100 bin hektar ekilebilir arazi kaybedildi

Manukyan'a göre, yaklaşık 100.000 hektar ekilebilir arazi (eskiden işgal edilmiş olan Azerbaycan toprakları), 315.000 hektar yeşil alan, 15 hidroelektrik santrali ve 100 megavat enerji kaybedildi.

Bu tablonun içinden çıkılmaz

Aynı zamanda hiçbir normal işadamının Ermenistan'da önemli bir yatırım yapmayacağını da kaydeden siyasetçi, ülkenin gerçek yatırım olmadan mevcut haliyle son derece olumsuz olan bu tablonun içerisinden çıkamayacağını da sözlerine ekledi.

İstikrarsız ülke

Ermenistan'ın sürekli düşmanlıklara yeniden başlama tehdidi olan istikrarsız bir ülke durumunda olduğuna da dikkat çeken Manukyan, ''Ermenistan'daki yatırımlar, kâr amacıyla değil, sadece milliyetleri nedeniyle ancak etnik Ermeni işadamları tarafından yapılıyor. Bu tür yatırımlar büyük ölçekli olamaz ve bu nedenle de durumu hiçbir şekilde değiştiremez " dedi.