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Dünya Ülke gündemini sallayan iddia: Maradona'nın oğlu olduğunu iddia edip mezarın yeniden kazılmasını istedi!
Dünya

Ülke gündemini sallayan iddia: Maradona'nın oğlu olduğunu iddia edip mezarın yeniden kazılmasını istedi!

60 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Maradona’nın çocuğu olduğunu iddia eden 19 yaşındaki Santiago Lara, Maradona’nın defnedilmesinden 24 saat sonra DNA testi için mezarın geri kazılmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:22:00 -
Ülke gündemini sallayan iddia: Maradona'nın oğlu olduğunu iddia edip mezarın yeniden kazılmasını istedi!

Arjantinli 19 yaşındaki Santiago Lara, futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın defninden 24 saat sonra avukatına DNA testi için Maradona’nın mezardan çıkarılması konusunda başvuruda bulunma talimatı verdi.

Avukat Jose Nunez, Santiago'nun memleketi La Plata şehrindeki bir aile mahkemesine; Maradona'nın otopsisi, DNA sonuçları ve cesedinin bir mahkeme morguna nakledilmesi için mezardan çıkarılmasını talep eden yazılı bir talepte bulundu. Nunez ve iş ortağı Juan Benitez tarafından dosyalanan 4 sayfalık belgede, Diego Maradona'nın 'Santiago Lara'nın gerçek kimliğini bulabilmesi için' DNA testleri yapılıncaya kadar mezardan çıkarılması ve korunmasının talep edildiği ifade edildi.

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