  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ülke genelinde motosiklet ve kask kullanımı denetimi yapıldı
Aktüel

Ülke genelinde motosiklet ve kask kullanımı denetimi yapıldı

Kask kullanmayan 5 bin 380 sürücüye ceza verildi, 1267 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:40:41 -
Ülke genelinde motosiklet ve kask kullanımı denetimi yapıldı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ülke genelinde eş zamanlı motosiklet ve kask denetimi yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, denetimler, motosiklet sürücüleri ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak amacıyla kask kullanımına yönelik gerçekleştirildi.

Ekiplerce 25-28 Eylül'de yapılan uygulamalarda, 42 bin 218 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi.

Denetimlerde, 5 bin 380 sürücü kask kullanmadığı, 743 motosiklet sahibi de geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması dolayısıyla cezai işleme tabi tutuldu.

Toplam 12 bin 556 sürücüye cezai işlem uygulanan denetimlerde, 1267 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi, 71 kişinin sürücü belgesine geçici el konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle
Dünya

Japonya'dan bölgede dengeleri değiştirecek hamle

ABD, Japonya Hükümetine RAM Blok 2 Taktik Füzeleri ve ilgili teçhizatın tahmini 55.311 milyon dolarlık muhtemel bir Yabancı Askeri Satışını ..
Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim
Medya

Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim

'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizini kadrosunda yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile özel röporta..
Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı
Dünya

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'dan Rusya ve ABD'ye çağrı

Son Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, Rusya ve ABD’ye Nükleer silahlanma konusunda çağrı yaptı. 'Durumlar endişe verici' diyen Gorbaçov, Malta ..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay