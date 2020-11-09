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Gündem Ülke genelinde 689 bin 658 konut ve iş yeri yenileniyor
Gündem

Ülke genelinde 689 bin 658 konut ve iş yeri yenileniyor

Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünce şehirleşme konusundaki krizleri çözmek için yerel idareler, ilgili kuruluşlar ve vatandaşların katılımı ile 8 yıldır yoğun şekilde kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 22:16:00 -
Ülke genelinde 689 bin 658 konut ve iş yeri yenileniyor

Bu süreçte, 59 ilde ilan edilen 269 riskli alan ve 67 ilde yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlenen alanlarda çalışmalara başlandı. Riskli alan ve rezerv yapı alanlarında yer alan yaklaşık 568 bin bağımsız birim yenileniyor. Ayrıca ülke genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 689 bin 658 konut ve iş yeri riskli yapı statüsünde yenileniyor. Riskli alan ve riskli yapılardaki 673 bin bağımsız birimin de tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Terör olayları sonucu yapısal hasarların bulunduğu Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'deki bölgelerin yeniden imar ve ihyası yönelik çalışmalar ise tamamlanıyor. Ayrıca 33 ilde 161 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı (KDGPA) ve 11 ilde 16 yenileme alanı olmak üzere yaklaşık 138 bin bağımsız birimi içeren toplam 177 KDGPA ve yenileme alanı ilan edildi, çalışmalara başlandı. Kentsel dönüşüm alanları (riskli alan, rezerv yapı alanı, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, yenileme alanı) ve riskli yapılarda bulunan 1 milyon 396 bin bağımsız birimde ikamet eden 5 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik (kira yardımı ve faiz desteği, proje ve kamulaştırma giderleri vb.) yaklaşık 15 milyar 596 milyon lira bedel Bakanlık tarafından ilgili Belediye Başkanlıkları, TOKİ, diğer paydaşlar ve vatandaşlara sağlandı. 1999 sonrası tam 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda güven içinde oturması sağlanırken devam eden inşaatların da tamamlanması ile nüfusun yaklaşık yüzde 45'i yani 35 milyon kişi depreme dayanıklı konutlarda oturacak.

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