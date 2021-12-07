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Gündem Ülke ekonomik mücadele verirken CHP yine aynı naraları attı
Gündem

Ülke ekonomik mücadele verirken CHP yine aynı naraları attı

Türkiye ekonomik saldırılarla mücadele ederken CHP zihniyeti hala erken seçim naraları atıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 22:08:00 -
Ülke ekonomik mücadele verirken CHP yine aynı naraları attı

YENİ AKİT  ANKARA

Türkiye dolar üzerinden yapılan ekonomik saldırılara karşı mücadele ederken fırsatçıların temel ihtiyaç malzemelerine tek kalemde yaptığı zamları fırsat gören CHP’li Eren Erdem sosyal medya hesabı üzerinden erken seçim naraları attı. Erdem yaptığı paylaşımda, “Una zam, gübreye zam, yağa zam, ete zam, temel gıda ürünlerine zam. Yağ karneyle satılıyor. İlaç krizi yaşanıyor, sabit kur nedeniyle birçok ilaç piyasada yok. Tencere kaynamıyor, pazar torbası dolmuyor. Tüm bunlar yaşanırken, Saray sosyetesi ejder meyveli smothie yudumluyor! Zam dalgası ile karşı karşıyayız. Kasımda yaşanan kur atağının yaratacağı zam dalgası henüz gelmedi. Ocak, Aralık’tan daha kötü geçecek. Beyefendiler ise lüksünde, şatafatında. Pazar torbası doldurmak gibi bir dertleri yok. Bu ülke bu günleri haketmiyor. O yüzden #HemenSeçim” ifadelerini kullandı.

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