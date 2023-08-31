Ülke çığırından çıktı! 14 yaşındaki çocuk, bisikletini vermeyen 19 yaşındaki genci öldürdü!
İstanbul Bahçelievler'de bisikletiyle giden 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelen 14 yaşındaki H.A. bisikletleri değiştirmek istedi. Bisikletini vermek istemeyen Halil Örnek ile H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.A. Halil Örnek'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Örnek hayatını kaybetti. Örnek'in yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları olay yerine akın ederken H.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Bahçelievler'de bisikletiyle giden 19 yaşındaki Halil Örnek'in yanına gelen 14 yaşındaki H.A. bisikletleri değiştirmek istedi. Bisikletini vermek istemeyen Halil Örnek ile H.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.A. Halil Örnek'i göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Örnek hayatını kaybetti. Örnek'in yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları olay yerine akın ederken H.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
19 yaşındaki Halil Örnek’in can verdiği kan donduran olay, 26 Ağustos Cumartesi günü Soğanlı Mahallesi, Gezer Sokak’ta meydana geldi. Akşam saatlerinde bisikletle sokağa gelen 14 yaşındaki H.A, aynı mahallede yaşayan 19 yaşındaki Halil Örnek’in yanına gelerek, ‘Bisikletlerimizi değişelim mi?’ diye sordu.