Ülke bunu konuşuyor: O araç sahiplerine TikTok şoku!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sosyal medya platformu TikTok'ta yer alan araç hırsızlık videolarından ilham alan hırsızlar Hyundai ve Kia marka otomobillerin çalınma oranlarının tavan yapmasına neden oldu.

Rakamların hızla artmasından dolayı harekete geçen 17 eyalet başsavcılığı, Güney Koreli markalardan araçları geri çağırmalarını ve çalınmamaları için gerekli değişiklikleri gerçekleştirmelerini istedi.

"Kia ve Hyundai'nin birçok aracına standart güvenlik özelliklerini yüklememesi araç sahiplerini ve halkı riske atmıştır" diyen Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta yaptığı basın açıklamasında, "Bu otomobil üreticileri (Hyundai ve Kia), iyileştirici eylemlerle sorumluluk almak yerine, bu riski tüketicilere ve toplumlarımıza yansıtmayı tercih ettiler" dedi.

Açıklamanın ardından toplam 17 eyalet savcısı federal hükümet kurumlarına mektup göndererek ülke çapında geri çağırma talebinde bulundu. Mektup Arizona, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington ve District of Columbia'dan başsavcılar tarafından imzalandı.

Konu hakkında Kia'dan yapılan ilk açıklamada ise soruna "odaklanıldığı" belirtilerek "Başsavcıların dile getirdiği endişeleri gidermek için harekete geçmeye devam ediyoruz" denildi. Otomobil üreticisi ayrıca, 165 binden fazla müşteriye yazılımın yüklendiğini ve 2 milyondan fazla araç sahibiyle bu konuda iletişime geçildiğini söyledi. Şirket, araçların federal güvenlik standartlarına uygun olduğunu, bu nedenle bir geri çağırmanın gerekli olmadığını da ileri sürdü.

Hyundai ise gerekli kurumlarla iletişim halinde olduklarının altını çizerek, araçlarının federal hırsızlık önleme protokolüne "uygun" olduğunu söyledi. Hırsızlıkları önlemek için yazılım güncellemesinin planlanandan iki ay önce kullanıma sunulduğunu belirten şirket, bu güncellemeden şu ana kadar kaç aracın faydalandığı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Son on yılda ABD'de satılan bazı Kia ve Hyundai marka araçlarda, çoğu otomobilde standart olarak bulunan ve kontak anahtarı olmadığı sürece motorun çalışmasını engelleyen motor immobilizatörleri bulunmuyor.

Oysa TikTok'ta dolaşan videolar, insanların sadece bir tornavida ve USB kablosu kullanarak bu araçları kolayca nasıl çalıştırabileceğini gösteriyor. Kaliforniya Başsavcılığı, Los Angeles'ta Hyundai ve Kia marka araçların çalınma rakamlarının 2022'de yaklaşık yüzde 85 arttığını duyurdu.

Ayrıca çalınan bu araçlarla yüksek oranda kaza yapıldığını da işaret eden savcılık, bildirilen son 14 kaza ve sekiz ölümden çalıntı araba trendinin sorumlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Euronews