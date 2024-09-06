Ülke alarma geçti! Okulda çıkan yangın sonrası 70 çocuk kayıplara karıştı

Kenya’da gece çıkan yangının ardından Nyeri kentindeki Hillside Endarasha okulunun önünde gazetecilere açıklama yapan Gachagua, “Hala haber alınamayan 70 çocuğumuz var, bu onların öldüğü ya da yaralandığı anlamına gelmiyor. Kayıp oldukları anlamına da gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Yangın, Hillside Endarasha Akademisinde çocuklar uyurken çıktı. Polis sözcüsü Ricella Onyango yaptığı açıklama, “Yangında 17 öğrencimizi kaybettik, 14 kişi de yaralandı, ekibimiz şu anda olay yerinde” dedi. Hükümet sözcüsü Isaac Mwaura, çocukların dört ila sekizinci sınıf öğrencileri olduğunu ve yaşlarının dokuz ila 13 arasında değiştiğini belirtti. Mwaura yaptığı açıklamada yurtta 156 öğrencinin kaldığını, yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Kitori Kendeke okulu ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, “Çok sayıda gencin ölümüne ve yaralanmasına yol açan yangına neyin sebep olduğunu ortaya çıkarmak üzere ilgili tüm devlet kurumları seferber edilmiştir.” dedi. Başkan William Ruto, yetkililerden “korkunç bir olay” olarak nitelendirdiği vakanın soruşturulmasını istediğini söyledi ve sorumlulardan hesap sorma sözü verdi. İçişleri Bakanlığı yetkililerinin okulun etrafında bir güvenlik kordonu oluşturduğunu ve müfettişlerin okula gittiğini belirtti.