5 Ekim Çarşamba akşamı Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonuyla ekranlara geldi. Dizide yer alan Ülgen Hatun rolünün kim tarafından oynandığı ise merak ediliyor.

Ülgen Hatun kim? Kuruluş Osman Ülgen Hatun kim oynuyor?

Ülgen Hatun rolünü dizide Begüm Çağla Taşkın oynuyor. Konağın mutfağında görevlidir. Osman Bey konağının neşesidir, sıcakkanlıdır. Sevgisiyle herkesi kucaklayabilecek bir kadındır. Konaktan ve çocuklardan sorumludur. Çok güzel yemekler yapar. Mutfaktan kahkaha sesleri eksik kalmaz.

Begüm Çağla Taşkın kimdir?

Begüm Çağla Taşkın 15 Ağustos 1987'de Bursa'da dünyaya geldi. Eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Daha sonra oyuncu olmak istediği için Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Çok Güzel Hareketler 2 kadrosunda bulunmuştur.