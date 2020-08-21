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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından tur teknelerine sıkı denetim
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından tur teknelerine sıkı denetim

Bakanlığa bağlı liman başkanlıklarınca, 15-16 Ağustos'ta, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, günübirlik tur teknelerine program dışı denetim yapıldı - Denetlenen 319 gemiden 16'sına mevzuat gereklerine uymadığı için idari para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:39:15 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından tur teknelerine sıkı denetim

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liman başkanlıklarınca, 15-16 Ağustos'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, günübirlik tur teknelerine program dışı denetim yapıldı. Denetlenen 319 gemiden 16'sına idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde alınan tedbirler ve hayata geçirilen uygulamalarla ulaşım ağı hizmetlerine ve ulaşım yatırımlarına devam edilmesi sağlandı. Bu süreçte hem şantiyelerde hem de ulaşım hizmetlerinde vatandaşların can sağlığı için güvenliği ve kontrolü elden bırakmayan Bakanlık, denetim çalışmalarını da artırdı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında liman başkanlıklarınca 15-16 Ağustos'ta, seyir emniyeti ile deniz can, mal ve çevre güvenliğinin temini amacıyla günübirlik tur teknelerine program dışı denetimler yapıldı. Denetimlerde, teknelerin belgeleri kontrol edildi. Yolcu kapasite sınırlamalarına uyulup uyulmadığı, seyir emniyeti, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri kontrol edildi. Denetlenen 319 gemiden mevzuat gereklerine uymadığı tespit edilen 16'sına idari para cezası uygulandı.

- Denetimler devam edecek

Denetimlerde ayrıca tekne donatanları, kaptanlar ve yolculara Kovid-19 salgını ile ilgili bilgilendirme ve uyarılar da yapıldı. Bu kapsamda, tura çıkmadan önce tüm tedbirlerin alınıp alınmadığının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun direktifleri doğrultusunda denetimlere kesintisiz devam edilecek ve ulaşım modlarında salgına karşı tedbirler taviz vermeden sürdürülecek.

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