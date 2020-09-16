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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan "Türksat 5A" açıklaması:
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan "Türksat 5A" açıklaması:

"30 Kasım'da bunu uzaya fırlatacağız. Bütün planlamalarımızı yaptık. Bu şekilde devam ediyoruz. 5B uydumuzu da 2021'in ikinci çeyreğinde fırlatmayı planlıyoruz. Türksat 6A uydusunun da tamamen yerli ve milli olarak Ankara'da imalatları devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 12:32:14 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan "Türksat 5A" açıklaması:

AKSARAY (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun 30 Kasım'da fırlatacağını belirterek, 5B uydusunu da 2021'in ikinci çeyreğinde fırlatmayı planladıklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na katıldı.

Takım stantlarını gezen ve roketlerin fırlatılışını izleyen Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türksat'ın düzenlediği yarışma kapsamında bir araya geldiklerini söyledi.

- "İnşallah önümüzdeki yıllarda uzayda çok büyük gelişmeler olacak"

Karaismailoğlu, 5 yıl önce 3 ekip ve 18 kişiyle başlayan yarışmaların bugün, 149 ekip 900 yarışmacıyla yapıldığını anımsatarak, "Bu yıl müthiş bir katılım var. İnşallah Türksat'ın düzenlediği model uydu yarışması, her yıl devam edecek. Gençlerin buradaki heyecanına şahit olmak bizleri mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda uzayda çok büyük gelişmeler olacak. Nasıl 18 yılda karada, havada, denizde, ve raylı sistemlerde yaptığımız müthiş dönüşüm ve gelişmeler... İnşallah bu gençlerle birlikte bunların hepsini sağlayacağız." diye konuştu.

- "Türksat 6A tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılıyor"

TÜRKSAT'ın 5A uydusunun 2 Ekim'de teslim alınacağını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"30 Kasım'da bunu uzaya fırlatacağız. Bütün planlamalarımızı yaptık. Bu şekilde devam ediyoruz. 5B uydumuzu da 2021'in ikinci çeyreğinde fırlatmayı planlıyoruz. Türksat 6A uydusunun da tamamen yerli ve milli olarak Ankara'da imalatları devam ediyor. Türk malı ve tamamen yerli mühendislerle çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. Bunu da 2022'de fırlatmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Türksat 6A tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılıyor. Tamamen Türk malı uydu olarak uzayda yerini alacak. Buradaki gençlerin heyecanı bizi de heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. Bundan sonra artık teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden ülke olmak için gençlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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