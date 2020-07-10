Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Muş'ta:

MUŞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mart ayından itibaren tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin başladığını anımsatarak, "Çoğu ülkelerde ekonomiler çöktü, sistemler kilitlendi, bir maske için bile savaşlar başladı. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci başarılı bir şekilde atlattık." dedi.

Belediyedeki programının ardından Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile esnafı ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti il Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

Burada partililere seslenen Karaismaniloğlu, kentteki projeleri yerinde görmek, kısa sürede tamamlanması için gereken talimatları vermek ve yeni projelerle ilgili planlamaları yapmak üzere kente geldiklerini söyledi.

- "Memleketin her noktasında çalışmalarımız devam etti"

Mart ayından itibaren tüm dünyada bir salgın sürecinin başladığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Çoğu ülkelerde ekonomiler çöktü, sistemler kilitlendi, bir maske için bile savaşlar başladı. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci başarılı bir şekilde atlattık. İnşallah bu yeni normal dediğimiz süreci de en kısa zamanda atlatırız. Devam eden işlerimize bakacağız. Tabi dünyada böyle bir salgın savaşı varken, maske savaşları varken biz hiçbir şekilde işlerimizi durdurmadık. Bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ettik. Şantiyelerimizi elden geçirdik. Memleketimizin her noktasında çalışmalarımızı özverili şekilde devam etti. Bütün çalışanlarımız özveri gösterdi. Hiçbir şantiyemizi kapatmadık."

Yaz döneminin çalışma zamanı olduğunu, projelerin devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, bunları kısa zamanda tamamlamak için toplantılar yaptıklarını ifade etti.

Belediye başkanları, milletvekilleri ve teşkilat üyeleriyle bütün işlerin koordinasyonunu sağladıklarının, bölgeye yapılacak yatırımlarla onların tavsiyelerini, görüşlerini dikkate aldıklarının altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Memleketin her noktasında çok büyük işlerimiz var. Çanakkale Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'ne, yarın açacağımız Beğendik Köprüsü'ne, bunlar milyarlık işler. Kimsenin aklının, hafızasının alamayacağı işler. 18 yılda 100-200 yılda yapılamayacak işler yapıldı. Ülkemizle, hükümetimizle, Cumhurbaşkanımızla ne kadar gurur duysak azdır. Buralara geldiğimizde işlerin önemini daha iyi kavrıyoruz. Bütün derdimiz, bütün isteğimiz, vatandaşlarımızın daha iyi standartlarda yaşamalarını sağlamak. Ulaştırma ve alt yapı yatırımları her yönüyle çok önemli. Çünkü bu yatırımlar yapıldığında bölgeye huzur ve güven geliyor, ulaşım imkanları artıyor. Sonuçta bu ekonomiye, turizme, istihdama ticarete yansıyor. Bunların hepsi bölgedeki canlılığı artırıyor."

Bakan Karaismailoğlu, sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen Çağlayan Camisi'nde cuma namazı kıldı.







